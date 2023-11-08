«Не ко времени»: зачем США вынуждают Зеленского провести выборы

|
Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

EADaily: США вынуждают Зеленского провести выборы

«Не ко времени»: зачем США вынуждают Зеленского провести выборы

Фото: REUTERS / JIM WATSON

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Американское правительство, судя по всему, преследует одну цель.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против проведения выборов, однако в политических кругах есть мнение, что проводить их главу государства заставляют иностранные партнеры. Об этом пишет издание EADaily.

«И, наконец, должны прекратиться волны с любыми вещами, которые раскалывают политически. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — заявил Зеленский.

По законам Украины, Верховная рада должна принять постановление о назначении президентских выборов за 90 дней до даты голосования. Они, согласно конституции, проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента.

Также известно, что выборы запрещается проводить во время военного положения в стране. Однако этот вопрос остается спорным, если оценивать его с точки зрения соответствия украинским законам.

США сейчас используют выборы как средство давления на Зеленского и его офис. Американское правительство, подчеркивается в материале, хочет склонить украинцев к замене ключевых политических лиц страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину.

Тема:
Украинский кризис
8 нояб
«Очевидные трещины»: в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину
8 нояб
На органы или к педофилам: как на Украине торгуют детьми
8 нояб
Хорошо горят: стаю дронов ВСУ уничтожили на купянском направлении СВО
8 нояб
«Неизбежно»: в США «вбили гвоздь» в крышку гроба режима Зеленского
8 нояб
Российские БПЛА превращают в пыль боевиков ВСУ
7 нояб
Несчастный случай или четкий план: кто может быть причастен к гибели помощника Залужного
7 нояб
Десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском
7 нояб
«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины
4 нояб
«Люди устали»: Зеленский прокомментировал слова Залужного о провале контрнаступления
3 нояб
Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»
+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
«Пикник» представит шоу с голограммами на концерте в Москве и Санкт-Петербурге
18:49
«Не ко времени»: зачем США вынуждают Зеленского провести выборы
18:46
По стопам мамы: дочь Полины Гагариной станцевала на концерте в Дубае
18:30
Посетители выставки «Россия» поделились впечатлениями от стенда «Алые паруса»
18:17
Большой-большой секрет: действительно ли Израиль обладает ядерным оружием
18:01
«Сохраним в тайне»: наследники Жени Белоусова спустя 26 лет решили поделить имущество

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
Шла ко врачу: дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде
На органы или к педофилам: как на Украине торгуют детьми
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд