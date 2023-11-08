Американское правительство, судя по всему, преследует одну цель.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против проведения выборов, однако в политических кругах есть мнение, что проводить их главу государства заставляют иностранные партнеры. Об этом пишет издание EADaily.

«И, наконец, должны прекратиться волны с любыми вещами, которые раскалывают политически. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — заявил Зеленский.

По законам Украины, Верховная рада должна принять постановление о назначении президентских выборов за 90 дней до даты голосования. Они, согласно конституции, проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента.

Также известно, что выборы запрещается проводить во время военного положения в стране. Однако этот вопрос остается спорным, если оценивать его с точки зрения соответствия украинским законам.

США сейчас используют выборы как средство давления на Зеленского и его офис. Американское правительство, подчеркивается в материале, хочет склонить украинцев к замене ключевых политических лиц страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину.