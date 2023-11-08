Выполнила требования? С Украиной начнут переговоры о вступлении в Евросоюз

Для того, чтобы страна стала участницей союза, ей выдвинули некоторые условия.

Еврокомиссия рекомендовала начать обсуждение с представителями Украины и Молдавии по поводу вступления этих стран в Европейский союз. Об этом сообщается в рекомендациях ЕК для государств, являющихся кандидатами на присоединение.

«Европейская комиссия приняла пакет мер по расширению… комиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с обеими странами», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

Указывается, что данное решение принято на основе оценки прогресса по выполнению Украиной и Молдавией задач по реформам. Проработку переговорных рамок связали с выполнением Киевом и Кишиневом определенных условий.

Речь, в том числе, идет о борьбе с коррупцией и внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. Это требование для Украины. Что касается Молдавии, то в ЕК от нее потребовали продолжения судебной реформы, борьбы с коррупцией и «деолигархизации».

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила свыше 90% шагов, которые были поставлены в 2022 году. И именно поэтому в Еврокомиссии принято решение рекомендовать переговоры с Киевом.

Планируется, что информация о прогрессе Украины и Молдавии по реализации реформ комиссии будет представлена ЕК к марту 2024 года.

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В ноябре Еврокомиссия должна обнародовать доклад по расширению Евросоюза, который создается каждый год. Ожидается, что орган будет рекомендовать приступить к переговорам о членстве Украины в ЕС.

Примечательно, что не все так скоро ждут Украину в Евросоюзе. Нидерланды же не хотят интеграции страны в союз даже к 2030 году. Премьер-министр страны Марк Рютте категорически не согласен с этой датой и считает, что европейские государства не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он и вовсе назвал неразумным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша поставила Украине жесткий ультиматум по членству ЕС.