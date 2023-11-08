«Лежал на берегу»: стала известна причина смерти футболиста Алексея Лесина

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Рита Миронова
Рита Миронова 371 0

Отец футболиста Лесина заявил, что сын умер от асфиксии

«Лежал на берегу»: стала известна причина смерти футболиста Алексея Лесина

Фото: sport.cap.ru

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Спортсмен умер при странных обстоятельствах 6 ноября.

Футболист и тренер Алексей Лесин умер от асфиксии. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказал его отец.

По словам Сергея Лесина, его сын просто-напросто захлебнулся, как показала экспертиза. Отец спортсмена также опрашивал свидетелей и выяснил некоторые подробности.

Алексей Лесин был в караоке-баре в Сочи с футбольной командой до трех часов ночи. После этого они пошли в другое заведение, однако его туда не пустили.

В пять часов утра Лесина видели выходящим из другого бара. Он направлялся в сторону моря. А в восемь часов утра его тело нашли на берегу.

«Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило», — сказал отец футболиста.

О смерти Алексея Лесина стало известно 8 ноября. В Федерации мини-футбола города Казани (ФМФК) сообщили, что он умер в Сочи в ночь на 6 ноября. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Алексей Лесин играл в разные годы за такие футбольные команды, как «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протопопов.

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«Лежал на берегу»: стала известна причина смерти футболиста Алексея Лесина

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