В Абхазии сообщили о проникновении в страну группы диверсантов

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 40 0

Что известно об обстановке в регионе?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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На территорию Абхазии могла проникнуть диверсионная группа. В Службе государственной безопасности (СГБ) республики 5-tv.ru рассказали, что силовые структуры ищут вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков.

«Да, имело место быть (проникновение диверсантов — Прим. ред.). Сейчас отрабатывают, все структуры выехали на место, проверяют», — сообщил оперативный дежурный СГБ Республики Абхазия лейтенант Баздо.

Как сообщило издание Sputnik Абхазия, ссылаясь на главу МВД республики Роберта Киута, диверсантов заметили у села Азанта в Гулрыпшском районе. Семерых вооруженных людей обнаружили местные жители. Говорили, что они хорошо экипированы и вооружены автоматическим оружием иностранного производства.

Между тем в МВД Абхазии не подтвердили 5-tv.ru информацию о проникновении диверсантов.

Изначально в ряде Telegram-каналов сообщалось, что в Абхазию вошла диверсионная группа из Грузии до 50 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ РФ.

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