Не только «Симпсоны» все знали: советский журнал «Крокодил» предсказал настоящее

Если обратить внимание на прошлое, становятся понятнее настоящее.

Авторы советского литературно-художественного журнала «Крокодил», наполненного сатирой и символизмом, кажется, могли предвидеть некоторые события дня сегодняшнего. Их знаменитые иллюстрации до сих пор остаются актуальными, особенно, с учетом последних явлений в России и в мире.

Так, почти 41 год назад в журнале был опубликован рисунок Юрия Черепанова «Несбыточная мечта заокеанского пирата», где в качестве последнего выступает морской преступник на небольшом судне с оборванными парусами с надписями «Санкции» и «Угрозы». А рядом с ним — огромный индустриальный крейсер, где, несмотря на выкрики, продолжает кипеть работа.

Журнал «Крокодил» выходит с 1992 по 2000 годы три раза в месяц тиражом более шести миллионов экземпляров.

Ранее 5-tv.ru писал о рецепте блюда из знаменитого советского фильма «Джентльмены удачи».