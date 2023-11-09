Не только «Симпсоны» все знали: советский журнал «Крокодил» предсказал настоящее

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 281 0

В советском журнале «Крокодил» смеялись над санкциями Запада еще 40 лет назад

Не только «Симпсоны» все знали: советский журнал «Крокодил» предсказал настоящее

Фото: © РИА Новости / Давид Шоломович

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Если обратить внимание на прошлое, становятся понятнее настоящее.

Авторы советского литературно-художественного журнала «Крокодил», наполненного сатирой и символизмом, кажется, могли предвидеть некоторые события дня сегодняшнего. Их знаменитые иллюстрации до сих пор остаются актуальными, особенно, с учетом последних явлений в России и в мире.

Так, почти 41 год назад в журнале был опубликован рисунок Юрия Черепанова «Несбыточная мечта заокеанского пирата», где в качестве последнего выступает морской преступник на небольшом судне с оборванными парусами с надписями «Санкции» и «Угрозы». А рядом с ним — огромный индустриальный крейсер, где, несмотря на выкрики, продолжает кипеть работа.

Журнал «Крокодил» выходит с 1992 по 2000 годы три раза в месяц тиражом более шести миллионов экземпляров.

Ранее 5-tv.ru писал о рецепте блюда из знаменитого советского фильма «Джентльмены удачи».

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