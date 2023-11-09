«Иллюзия демократии»: как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском

|
Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Fox: Украина останется без западных союзников из-за отказа от выборов

«Иллюзия демократии»: как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском

Фото: Ратмиров Андрей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Похоже, в любом случае нынешнего лидера Незалежной ждет провал.

Если лидер Украины Владимир Зеленский все-таки отменит президентские выборы, то в стране может произойти еще больший внутриполитический раскол. Об этом сообщил исследователь геополитики и политической экономики из Каира Ахмед Адель в материале для InfoBRICS.

Указывается, что Зеленский использует украинский конфликт с целью укрепить собственную власть и контроль киевского режима над страной. Причем такое диктаторское поведение не остается незамеченным, в том числе и на Западе.

«Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства», — объяснил Адель.

Читайте также

«Похож на наркомана»: в США вывели Зеленского на чистую воду в интервью

Кроме того, как сообщает Fox News, отмена выборов приведет к тому, что Украина в результате останется без союзников, ведь эта отсрочка нарушает демократические принципы. А ведь именно такие идеалы связаны с поддержкой Киева, предоставляемой Вашингтоном на международном уровне.

Владимир Зеленский 6 ноября опубликовал в своем Telegram-канале видео. В нем он обратился к соотечественникам и заявил, что время для выборов еще не наступило.

Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2024 года. Сейчас на Украине рассматривается возможность продления военного положения до середины февраля. Это ставит под вопрос организацию и проведение голосования.

«Очевидные трещины»: в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину

Зеленский же ранее отмечал, что проведение выборов при военном положении запрещено, но их возможно будет провести при нескольких условиях: одобрении парламентом соответствующего закона, выделении денег западными странами, а также работе наблюдателей «в окопах».

Между тем США сейчас используют выборы как средство давления на Зеленского и его офис. Американское правительство хочет склонить украинцев к замене ключевых политических лиц страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США вынуждают Зеленского провести выборы.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Перехват переговоров ХАМАС раскрыл шокирующие вещи о ситуации в секторе Газа
11:52
«Украинцы бежали»: в США раскрыли тактику ВС России по ликвидации боевиков
11:47
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
11:40
Сдали нервы? Пожилой американец застрелил двух экоактивистов в Панаме
11:28
Путин сообщил о хорошем урожае пшеницы в России: «Первое место в мире по экспорту»
11:10
Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Почему в моменты смертельной опасности время замедляется?
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд