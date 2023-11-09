Похоже, в любом случае нынешнего лидера Незалежной ждет провал.

Если лидер Украины Владимир Зеленский все-таки отменит президентские выборы, то в стране может произойти еще больший внутриполитический раскол. Об этом сообщил исследователь геополитики и политической экономики из Каира Ахмед Адель в материале для InfoBRICS.

Указывается, что Зеленский использует украинский конфликт с целью укрепить собственную власть и контроль киевского режима над страной. Причем такое диктаторское поведение не остается незамеченным, в том числе и на Западе.

«Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства», — объяснил Адель.

Кроме того, как сообщает Fox News, отмена выборов приведет к тому, что Украина в результате останется без союзников, ведь эта отсрочка нарушает демократические принципы. А ведь именно такие идеалы связаны с поддержкой Киева, предоставляемой Вашингтоном на международном уровне.

Владимир Зеленский 6 ноября опубликовал в своем Telegram-канале видео. В нем он обратился к соотечественникам и заявил, что время для выборов еще не наступило.

Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2024 года. Сейчас на Украине рассматривается возможность продления военного положения до середины февраля. Это ставит под вопрос организацию и проведение голосования.

«Очевидные трещины»: в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину

Зеленский же ранее отмечал, что проведение выборов при военном положении запрещено, но их возможно будет провести при нескольких условиях: одобрении парламентом соответствующего закона, выделении денег западными странами, а также работе наблюдателей «в окопах».

Между тем США сейчас используют выборы как средство давления на Зеленского и его офис. Американское правительство хочет склонить украинцев к замене ключевых политических лиц страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США вынуждают Зеленского провести выборы.