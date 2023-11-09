Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

После просмотра этих картин спать не удастся еще очень долго.

Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов

Фото: Кадр из х/ф "Нечто", реж. Джон Карпентер, 1982 г.

Монстры из фильмов ужасов пугают многих людей. Некоторые не могут после этого уснуть, ожидая, что из телевизора на них вылезет страшная женщина, или же загадочное существо в зеркале засосет человека в параллельный мир. Подборку самых страшных существ опубликовал портал «Т-Ж».

Пеннивайз из фильма «Оно»

Может быть, этот клоун не слишком страшный внешне, но его присутствие очень сильно напрягает. После просмотра фильма ощущается, что он может наблюдать за вами где-то из-за кустов.

Также в фильме он пугает героев достаточно изобретательно. Он может разложиться из чемодана или превратиться в главный страх человека.

Кадр из х/ф "Оно", реж. Андрес Мускетти, 2017 г.Кадр из х/ф «Оно», реж. Андрес Мускетти, 2017 г.

Бледный Человек из фильма «Лабиринт Фавна»

Хоть эта картина не относится к жанру ужасов, но Бледный Человек напугает многих зрителей. Монстр слеп, но у него есть глаза на ладонях- также он живет в норе и ест детей.

Кадр из х/ф "Лабиринт Фавна", реж. Гильермо дель Торо, 2006 г.Кадр из х/ф «Лабиринт Фавна», реж. Гильермо дель Торо, 2006 г.

Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

После этого фильма зрители обычно боятся засыпать — ведь Фредди Крюгер пробирается в сознание, когда человек совершенно беззащитен — а именно во сне. Там он и настигает свою жертву.

Кадр из х/ф "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна", реж. Чак Рассел, 1987 г.Кадр из х/ф «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», реж. Чак Рассел, 1987 г.

Машенька из «Ночного дозора»

Нельзя сказать, что внешний вид этого монстра ужасает. Но тем, кто боится кукол или пауков, это чудовище покажется невероятно страшным. А когда она бросилась защищать свою «маму», то очень жутко станет всем.

Кадр из х/ф "Ночной дозор", реж. Тимур Бекмамбетов, 2004 г.Кадр из х/ф «Ночной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов, 2004 г.

Обитатели пещер из фильма «Спуск»

По сюжету, в пещере живут ужасные существа — они слепые, но при этом их слух обострен. Также вдвойне пугает нахождение героев в замкнутом пространстве — после этого фильма заниматься спелеологией не захочет никто.

Кадр из х/ф "Спуск", реж. Нил Маршалл, 2005 г.Кадр из х/ф «Спуск», реж. Нил Маршалл, 2005 г.

Монстр из фильма «Оцепеневший от страха»

Монстр из этого фильма поистине ужасает. По сюжету, он живет в типичном ареале обитания для чудовищ, а именно в шкафу.

И, когда хозяин квартиры стоит спиной к существу, оно неожиданно наносит свой удар. После просмотра этой картины вряд ли захочется близко подходить к шкафам.

Кадр из х/ф "Оцепеневшие от страха", реж. Демиан Рунья, 2018 г.Кадр из х/ф «Оцепеневшие от страха», реж. Демиан Рунья, 2018 г.

Самара Морган из фильма «Звонок»

После просмотра этого фильма почти никто не мог нормально смотреть телевизор. В самой картине женщина ломает «четвертую стену» и выползает из экрана. Кажется, что она движется прямо на зрителя.

Но Самара Морган — это персонаж из американского ремейка «Звонка». В японском оригинале ужасающую девушку звали Садако Ямамура — и она пугала не меньше.

Кадр из х/ф "Звонок", реж. Гор Вербински, 2002 г.Кадр из х/ф «Звонок», реж. Гор Вербински, 2002 г.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 фильмов про маньяков и серийных убийц.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов
14:49
«Есть украинцы»: в Киеве высказались о русском национальном меньшинстве
14:30
ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО
14:22
Самого разыскиваемого хакера в мире взломали и арестовали, потому что его паролем оказалось…
14:21
Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян
14:11
«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд