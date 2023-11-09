Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов

Монстры из фильмов ужасов пугают многих людей. Некоторые не могут после этого уснуть, ожидая, что из телевизора на них вылезет страшная женщина, или же загадочное существо в зеркале засосет человека в параллельный мир. Подборку самых страшных существ опубликовал портал «Т-Ж».

Пеннивайз из фильма «Оно»

Может быть, этот клоун не слишком страшный внешне, но его присутствие очень сильно напрягает. После просмотра фильма ощущается, что он может наблюдать за вами где-то из-за кустов.

Также в фильме он пугает героев достаточно изобретательно. Он может разложиться из чемодана или превратиться в главный страх человека.

Кадр из х/ф «Оно», реж. Андрес Мускетти, 2017 г.

Бледный Человек из фильма «Лабиринт Фавна»

Хоть эта картина не относится к жанру ужасов, но Бледный Человек напугает многих зрителей. Монстр слеп, но у него есть глаза на ладонях- также он живет в норе и ест детей.

Кадр из х/ф «Лабиринт Фавна», реж. Гильермо дель Торо, 2006 г.

Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

После этого фильма зрители обычно боятся засыпать — ведь Фредди Крюгер пробирается в сознание, когда человек совершенно беззащитен — а именно во сне. Там он и настигает свою жертву.

Кадр из х/ф «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», реж. Чак Рассел, 1987 г.

Машенька из «Ночного дозора»

Нельзя сказать, что внешний вид этого монстра ужасает. Но тем, кто боится кукол или пауков, это чудовище покажется невероятно страшным. А когда она бросилась защищать свою «маму», то очень жутко станет всем.

Кадр из х/ф «Ночной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов, 2004 г.

Обитатели пещер из фильма «Спуск»

По сюжету, в пещере живут ужасные существа — они слепые, но при этом их слух обострен. Также вдвойне пугает нахождение героев в замкнутом пространстве — после этого фильма заниматься спелеологией не захочет никто.

Кадр из х/ф «Спуск», реж. Нил Маршалл, 2005 г.

Монстр из фильма «Оцепеневший от страха»

Монстр из этого фильма поистине ужасает. По сюжету, он живет в типичном ареале обитания для чудовищ, а именно в шкафу.

И, когда хозяин квартиры стоит спиной к существу, оно неожиданно наносит свой удар. После просмотра этой картины вряд ли захочется близко подходить к шкафам.

Кадр из х/ф «Оцепеневшие от страха», реж. Демиан Рунья, 2018 г.

Самара Морган из фильма «Звонок»

После просмотра этого фильма почти никто не мог нормально смотреть телевизор. В самой картине женщина ломает «четвертую стену» и выползает из экрана. Кажется, что она движется прямо на зрителя.

Но Самара Морган — это персонаж из американского ремейка «Звонка». В японском оригинале ужасающую девушку звали Садако Ямамура — и она пугала не меньше.

Кадр из х/ф «Звонок», реж. Гор Вербински, 2002 г.

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