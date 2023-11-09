Как забронировать дом или коттедж на Новый год: главные советы

Для тех, кто собирается арендовать квартиру или коттедж на Новый год, эксперты по недвижимости дали несколько важных советов.

Так, если сервис по бронированию не очень хорошо известен, лучше заключить с ним договор. А перед этим внимательно прочитать условия. Там должно быть указано, что если вдруг дом сдадут кому-то другому по более дорогой цене, то тогда вам вернут задаток в двойном размере или выплатят штраф.

Как забронировать дом или коттедж на Новый год

Нельзя забывать и о страховке на дом. Следует проверить, есть ли она вообще и кто ответственный за несчастные случаи. Например, пожара, который нередко происходит из-за возгорания от гирлянд или каминов.

Кроме того, эксперты посоветовали обратить внимание на штрафные санкции, которые касаются сдачи дома после использования.

Лучше заранее прояснить, нужен ли клининг после выезда, есть ли ограничения по количеству людей, а также узнать правила возврата депозита.