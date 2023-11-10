Весьма интересно, что глава Украины винит других людей в вооруженных конфликтах.

Сотни тысяч украинцев погибли из-за сумасшедших властей Незалежной, включая президента Владимира Зеленского. Такое заявление на странице в соцсети Х сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Бизнесмен прокомментировал недавнее заявление, которое сделал Зеленский по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке на фоне разворачивающихся конфликтов по всему миру, о том, что планету нужно оставить собакам, поскольку люди сошли с ума.

«Он прав. Если бы Украиной не управляли „сумасшедшие, сумасшедшие люди“, сотни тысяч украинцев были бы живы», — ответил Зеленскому Дотком.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-начальник комитета НАТО Харальд Куят заявил об огромных потерях ВСУ.