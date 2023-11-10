Ученые назвали группу крови людей с низким IQ: казалось бы, при чем здесь США?

Ученые обнаружили связь между группой крови и интеллектуальными способностями людей. Об этом сообщает издание Planet Today.

Согласно последним исследованиям, люди с первой группой крови, неважно, мужчина это или женщина, умеют влиять на людей и увлекать окружающих, кроме того, их можно назвать одними из самых сексуальных. Те, у кого вторая группа крови, как правило, могут похвастаться настоящим талантом и трудолюбием, кроме того, они умеют сострадать. Третья группа крови может говорить о чувственности и нежности человека.

А, как подчеркивает издание «Наша Газета Крым», чаще всего самые глупые люди — это те, у кого вторая группа крови и отрицательный резус фактор. Причем, в основном, речь идет о мужчинах. Ученые полагают, что такие люди склонны быстро принимать решения, не задумываясь о последствиях, и в целом склонны к разного рода безумствам.

Кстати, нельзя не отметить один любопытный факт: большинство президентов США имели именно первую отрицательную группу крови.

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