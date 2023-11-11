«Джиджи была очень счастлива»: Брэдли Купер планирует снова стать отцом

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Алексей Панков
Алексей Панков 18 0

Актер Брэдли Купер планирует снова стать отцом

«Джиджи была очень счастлива»: Брэдли Купер планирует снова стать отцом

Фото: www.globallookpress.com / J. Lingo

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Не так давно актер закрутил роман с моделью, которая младше него на 20 лет.

Голливудский актер Брэдли Купер намерен вновь стать отцом, сообщает издание Heat World.

По словам журналистов, актер закрутил роман с моделью Джиджи Хадид, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет. Купер уверен, что его спутница станет отличной мамой, поскольку у пары совпадают не только вкусы и увлечения, но и взгляды на воспитание детей.

При этом у голливудской звезды уже есть шестилетняя дочка от Ирины Шейк. Самое интересное, что фанаты ждали воссоединения звездной пары. Поскольку они часто проводили время вместе, но, судя по всему, о романтических чувствах речи не шло. Издание также уверяет, что эта Купер и Хадид стали парой благодаря Шейк. Именно она организовала им свидание.

«Брэдли не стесняется говорить своим друзьям, что хочет снова стать отцом. Джиджи была очень счастлива, когда Ирина предложила им пойти на свидание — она позвонила Джиджи и организовала все, чтобы все это произошло, так что ни один женский кодекс не был нарушен», — пишет издание.

По словам журналистов, сейчас дела у пары идут очень хорошо. Купер и Хадид планируют съездить в Пенсильванию на рождественские каникулы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк шокировала поклонников. Модель опубликовала в личном блоге фотографию в слишком короткой юбке.

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