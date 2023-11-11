«Много вопросов»: на Западе пришли в ступор в вопросе военной поддержки Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Reuters: в ЕС появились разногласия по выделению Украине €20 млрд военной помощи

«Много вопросов»: на Западе пришли в ступор в вопросе военной поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Зеленского лишат финансирования?

Власти некоторых стран-участниц Евросоюза, в том числе Германии, выступили против выделения 20 миллиардов евро в качестве военной поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно улучшить. У Германии возникло много вопросов <…> и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», — говорится в статье.

Ввиду таких обстоятельств могут быть внесены изменения в план финансовой поддержки Украины. Кроме того, некоторые участники Евросоюза указали на вероятный дефицит средств в их странах на такой объем помощи.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон остался без средств для поддержки Украины.

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