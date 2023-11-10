Киев рискует остаться без поставок оружия от Вашингтона, несмотря на постоянное давление и просьбы от Владимира Зеленского.

Украина в скором времени может вовсе оказаться без поддержки США. У Пентагона после поставок оружия киевскому режиму остался только миллиард долларов, пишет Bloomberg.

Западные союзники практически все истратили. Сокращение поддержки в ближайшее время ожидает и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ситуацию связывают с проблемами в самих США.

«Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине», — говорится в тексте издания.

Прежде стало известно, что американцы уже истратили 96% от всех средств, выделенных на поддержку Украины. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт на Украине завершится уже скоро. Так считает глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак, который сравнил боевые действия с забегов на 100 метров.