Владимир Путин посетил современный онкоцентр: самое важное

Эфирная новость 17 0

Путин посетил современный онкоцентр имени Дмитрия Рогачева

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сердце медучреждения — циклотрон: устройство, позволяющее производить на месте радиофармпрепараты.

В понедельник Еврокомиссия начнет обсуждать новый, 12 пакет санкций против России. Наши алмазы, а также уран и атомные технологии они попытаются помешать экспортировать из России, но наверняка, будут ограничения и по поставкам товаров в нашу страну. Самое худшее на что могут решиться — это медикаменты. Пока до сомнительных действий опускались лишь отдельные компании. Отечественные фармацевты ускоряют собственные линии.

«Доля собственной продукции среди жизненно-необходимых онкопрепаратов уже 70%», — доложил Путину на совещании глава Минпромторга и сообщил, что до конца года запустят схему «продукты на полку».

Перед совещанием с правительством Президент заехал в детский онкоцентр имени Дмитрия Рогачева. Он — крупнейший в Европе, а стал еще более вместительным. В нем открылся новый девятиэтажный корпус ядерной медицины, который сможет принимать до трех тысяч детей в год. В его сердце — циклотрон: устройство, позволяющее производить на месте радиофармпрепараты для диагностики и лечения заболеваний. Первые пациенты уже получают терапию.

«У них есть возможности творчества», — рассказала врач онкоцентра.

«Да, я вижу. Что ты рисуешь? У тебя кот такой?» — спросил у девочки Путин.

Президент России Владимир Путин вручил детям подарки и сфотографировался на память. Центр назван в честь Димы Рогачева, школьника из Калужской области, который боролся с лейкозом, и в 2005 году рассказал Путину об «онкоцентре мечты». Такой и строят, как в мечте.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:32
Владимир Путин посетил современный онкоцентр: самое важное
5:19
Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии
5:00
Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
4:55
Важнейший плацдарм: как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой
4:35
«Добрый знак»: как прошел визит Путина в Казахстан
4:14
Топор в спине и деньги сыну: неизвестные факты из жизни Ильи Олейникова

Сейчас читают

В Петербурге прошел грандиозный концерт к 40-летнему юбилею группы «Алиса»
Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд