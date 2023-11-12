В США фильм вышел на видеокассетах под названием «Джек Фрост». Что же могло испугать граждан Штатов в такой доброй сказке?

Александр Роу прекрасно экранизировал сказку про Морозко, в которой злая мачеха, ненавидя падчерицу, заставляет родного отца юной девушки отвезти ее в лес и там оставить. Но к замерзающей Настеньке, готовой уже отправиться к праотцам, приходит Морозко, волшебный персонаж, олицетворяющий собой суровую русскую зиму с ее жестокими морозами.

Побеседовав с героиней, волшебник остается в восхищении ее кротостью и добротой. Поэтому он согревает ее, дарит роскошные подарки и доставляет до дома. Мачеха, обзавидовавшись успеху падчерицы, отправляет свою дочку в лес на встречу с Морозко в надежде заполучить богатые дары.

Однако, та так нагло разговаривает с волшебником, что он дарит ей сундук, в котором обнаруживаются вороны.

Что же могло испугать американцев в такой доброй сказке? Некоторые публицисты собрали комментарии с реакцией граждан Штатов.

«Самое жуткое — это ведьма, которую русские зовут Бабой-Ягой! А какой у нее ужасный голос… Я взрослый человек, но когда услышала ее (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме. Детям не показывать ни в коем случае!»

«Боже, какая изобретательная фантазия у этих русских! Парень превращается в медведя, но влюблен в девушку, которая кажется школьницей, она не красится и не одевается столь вызывающе, как американки, и выглядит лет на 12. В русской сказке есть пугающий дом с ногами, зверский котик, ужасающая ведьма и весьма жестокий дед, замораживающий деревья и убивающий бедных птичек. Страшная сказка с грибом-гномом и санками в виде свиньи. Ночные кошмары гарантированы!»

Кстати, фильм вышел в Америке на видеокассетах под названием «Джек Фрост».

«„Джек Фрост» — это фильм, который я ни за что и никогда не буду смотреть второй раз, он реально жуткий! У Советов в 1960-е выходила куча хороших фильмов, и они смотрели такую леденящую сердце вещь?»

Отмечая красоту Настеньки, зрители критиковали Марфушеньку.

«Ее макияж пугающ! Неужели в русской деревне перед сватовством нужно накрасить лицо, превратившись в клоуна, и надеть корону, как из Бургер Кинга?»

Кроме того, что пугало в этом фильме, американцы отмечали, что их возмущает главная героиня своим смирением и покорностью, женщина должна быть сильной. Но кто, в конце концов, выиграл, кроткая Настенька или «сильная» Марфушенька?

Европейцы, кстати, благосклонно восприняли фильм, так как с теми же страшными сказками Гримм знакомы в оригинале, а не в интерпретации кинокомпании Дисней.

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