Лавров: у ЕС нет шансов вытолкнуть Россию из Закавказья и Центральной Азии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

В Европе, как всегда, мечтают о несбыточном и ставят грандиозные цели.

Лавров: у ЕС нет шансов вытолкнуть Россию из Закавказья и Центральной Азии

Фото: Стулов Максим / ТАСС

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В Европе, как всегда, мечтают о несбыточном и ставят грандиозные цели. Чиновники из ЕС даже не скрывают, что мечтают вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказье. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров четко дал понять, что это может остаться только в неосуществимых фантазиях западных политиков. Об этом он рассказал в эфире одной из программ на федеральном канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится», — сказал дипломат.

Политик отметил, что Россия исторически находится в Закавказье и Центральной Азии. Поэтому Европа может даже не рассчитывать на то, что РФ покинет эти территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил президенту США Джо Байдену на слова о возможности вернуть Крым.

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