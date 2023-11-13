Киев не возвращает мужчин домой: женщины и дети вышли на улицы Украины

Оказывается, на Украине многие военные не были в положенных отпусках с начала спецоперации.

Протестные действия с требованием демобилизации солдат ВСУ, которые находятся на передовой с февраля 2022 года, прошли в разных городах Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, рассказывается о проведенных митингах, на которых родственники пришли выразить свою поддержку мобилизованным и потребовать ротации военнослужащих украинской армии для получения ими регламентированного отдыха. На плакатах присутствовали также призывы к демобилизации тех солдат, которые не возвращались с передовой с февраля 2022 года.

Основными участниками протестных акций стали женщины и дети. В соответствии с данными издания, акции состоялись в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В каждом городе на митинги пришло несколько десятков человек.

Ранее украинские граждане уже проводили аналогичные митинги. Например, 27 октября было сообщено о том, что протесты с требованием демобилизации солдат ВСУ уже прошли в Киеве и нескольких областных центрах Украины. Известно, что по всей стране состоялись 17 таких акций. Родственники солдат пришли с плакатами, на которых были указаны количество дней, проведенных на фронте, и требования о мгновенной демобилизации.

С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме. Киевский режим бросает неподготовленных солдат на передовую, фактически используя их как «пушечное мясо».

Об отсутствии ротации сообщали и в самих украинских войсках. Пленный заместитель командира взвода 88-го батальона 106-й бригады ВСУ Александр Каленюк в ходе допроса сообщил, что на позициях украинских сил не проходят ротации, а военнослужащие устали от боевых действий.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные отказываются идти в контрнаступление даже по приказу Зеленского.