Украинские военные отказались по приказу Зеленского идти в контрнаступление
Time: в ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
ВСУ имеют силы только для обороны из окопов.
Украинские военнослужащие начали игнорировать приказы идти в контрнаступление, даже если они отданы офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американский журнал Time.
«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из администрации президента», — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что украинские солдаты готовы лишь обороняться из окопов, однако так они не смогут добиться результатов на поле боя.
До этого стало известно, что украинские боевики в районе Марьинки стали все чаще сдаваться в плен. К этому их принуждают наступательные действия российских военных.
Всего с 4 июня 2023 года, когда началось так называемое украинское контрнаступление, ВСУ потеряли более 90 тысяч человек ранеными и убитыми. Такие данные привел министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в провале обороны под Купянском.
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