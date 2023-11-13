Макет раскрытой книги: как выглядит фотозона «Алые паруса» на ВДНХ

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Фотозону «Алые паруса» открыли на ВДНХ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

На страницах-экранах высотой более семи метров — самые яркие моменты шоу.

Погрузиться в атмосферу «Алых парусов» можно прямо сейчас на ВДНХ. Фотозона, созданная в стилистике главного праздника выпускников, открылась на выставке «Россия».

Уникальный мультимедийный проект выглядит как макет раскрытой книги. На страницах-экранах высотой более семи метров — самые яркие моменты шоу.

Они создают эффект присутствия — гости могут проплыть по Неве на бриге «Россия» и полюбоваться пиротехническим спектаклем на набережных. Добавляет впечатлений и звуковое сопровождение.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась.

Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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Алые паруса 2023
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