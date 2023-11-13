«Передовые разработки»: в чем главное преимущество новых истребителей Checkmate

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 32 0

Военный историк Кнутов: истребитель Checkmate будет легче и дешевле аналогов

Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов самолета — каковы его характеристики и особенности?

Российский истребитель Checkmate будет легче, дешевле и маневреннее своих аналогов. Об этом 5-tv.ru рассказал военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Самолет Checkmate — это наш ответ американскому самолету F-35, потому что это легкий истребитель, и мы делаем легкий истребитель. Но, в отличие от аналога Су-57 (двухдвигательный реактивный самолет — Прим. ред.), двигатель будет один, и за счет этого истребитель будет легче, дешевле и маневреннее», — объяснил эксперт.

По его словам, Checkmate будет малозаметным, а его технологии будут аналогичны тем, что установлены на Су-57. Это фактически делает производство менее затратным, так как использование уже готовых средств не требует дополнительных трат.

Вооружение, предположил Кнутов, тоже будет однотипным. Однако ориентирован Checkmate все-таки на экспорт — самолет будет предназначаться не только для российских военно-воздушных сил, но и для зарубежных заказчиков.

«Это будет современная машина, которая способна будет фактически заимствовать наиболее передовые разработки Су-57 и за счет этого будет в выигрыше стоимость. А технологии Су-57 применялись на Украине и показали хорошие результаты. У Checkmate серьезные перспективы», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России начали подготовку к производству первых образцов Checkmate.

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