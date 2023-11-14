Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было

Эфирная новость 20 0

Первая группа россиян вернулась из сектора Газа

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

МЧС при поддержке дипломатов уже готовится к вывозу из сектора Газа следующей группы россиян.

В Москве минувшим вечером встретили очень важный борт. Он доставил первую группу россиян — 70 человек, спасенных из сектора Газа. Путь домой был непростым и долгим. Но, как говорят сами люди, он того стоил. В последние недели россиянам пришлось пережить настоящий ужас. А дома, как говорится, и стены помогают. Хронология этого дня у Романа Польшакова, корреспондент «Известий» передает из Домодедово.

Всего спецбортом МЧС в Москву доставили 70 россиян, 28 из них — дети. Врачи и психологи были и на борту, но экстренная помощь никому не потребовалась. Но на всякий случай в аэропорт тоже прибыли скорые.

Многих прибывших встречали родственники. Первое, о чем говорят люди, — они наконец-то чувствуют себя в безопасности.

Всего в списках на переход из Палестины в Египет больше 400 россиян. Следующая группа уже готовится к эвакуации: через КПП должны пройти еще около 100 наших соотечественников. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе все еще находятся около тысячи граждан России, из которых около половины которых — дети.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
14 нояб
Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа
13 нояб
Личная месть Зеленского: почему Украина проголосовала за резолюцию против Израиля в ООН
13 нояб
Наперекор США: Украина неожиданно поддержала незаконность израильских поселений в Палестине
13 нояб
Первую группу россиян привезли в Каир из сектора Газа
12 нояб
МЧС России совместно с дипломатами организовали эвакуацию жителей сектора Газа
12 нояб
«Дойдет и до вас»: Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру
12 нояб
«Убили моих родителей»: почему Израиль бомбит жилые дома и мечети в секторе Газа
10 нояб
Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей
10 нояб
«Едем к маме в Волгоград»: как сейчас эвакуировать детей из сектора Газа
10 нояб
В беде не бросили: МЧС России доставит гумпомощь для жителей сектора Газа
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Помогла медиация: как хирург Хайдаров договорился с пострадавшими пациентками
4:27
«Не виден на радарах»: какие страны выстроятся в очередь за российским истребителем Checkmate
4:10
Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было
3:55
Подарок на день рождения: шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз
3:33
Уехал довольный: как прошел осмотр малышки-панды из Московского зоопарка китайским зоологом
3:19
Не злоупотребляйте ими: какие продукты вызывают рак кишечника

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Будем помнить»: Развожаев сообщил о гибели двух героев-участников СВО
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд