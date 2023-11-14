Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было
Первая группа россиян вернулась из сектора Газа
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
МЧС при поддержке дипломатов уже готовится к вывозу из сектора Газа следующей группы россиян.
В Москве минувшим вечером встретили очень важный борт. Он доставил первую группу россиян — 70 человек, спасенных из сектора Газа. Путь домой был непростым и долгим. Но, как говорят сами люди, он того стоил. В последние недели россиянам пришлось пережить настоящий ужас. А дома, как говорится, и стены помогают. Хронология этого дня у Романа Польшакова, корреспондент «Известий» передает из Домодедово.
Всего спецбортом МЧС в Москву доставили 70 россиян, 28 из них — дети. Врачи и психологи были и на борту, но экстренная помощь никому не потребовалась. Но на всякий случай в аэропорт тоже прибыли скорые.
Многих прибывших встречали родственники. Первое, о чем говорят люди, — они наконец-то чувствуют себя в безопасности.
Всего в списках на переход из Палестины в Египет больше 400 россиян. Следующая группа уже готовится к эвакуации: через КПП должны пройти еще около 100 наших соотечественников. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе все еще находятся около тысячи граждан России, из которых около половины которых — дети.
- 14 нояб
- Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа
- 13 нояб
- Личная месть Зеленского: почему Украина проголосовала за резолюцию против Израиля в ООН
- 13 нояб
- Наперекор США: Украина неожиданно поддержала незаконность израильских поселений в Палестине
- 13 нояб
- Первую группу россиян привезли в Каир из сектора Газа
- 12 нояб
- МЧС России совместно с дипломатами организовали эвакуацию жителей сектора Газа
- 12 нояб
- «Дойдет и до вас»: Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру
- 12 нояб
- «Убили моих родителей»: почему Израиль бомбит жилые дома и мечети в секторе Газа
- 10 нояб
- Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей
- 10 нояб
- «Едем к маме в Волгоград»: как сейчас эвакуировать детей из сектора Газа
- 10 нояб
- В беде не бросили: МЧС России доставит гумпомощь для жителей сектора Газа
Читайте также
93%
0.07 98.53
0.21
Нашли ошибку?