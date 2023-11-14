Жар-птица Мира станет талисманом первых «Игр будущего», которые пройдут в Казани

Талисманом первых «Игр будущего», которые уже через 100 дней состоятся в Казани, была выбрана жар-птица Мира. Символ предстоящих соревнований был представлен на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве.

На площадке выставки сегодня запустили торжественный отчет — ровно 100 дней остается до начала соревнований. К участникам церемонии обратился президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что идея проведения первых в истории «Игр будущего» отражает образ России, открытой ко всему новому, умеющей объединять самобытное наследие и современность.

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира — это гармония интеллекта и физического совершенства», — прокомментировал Путин.

Глава государства добавил, что спорт крайне важен для россиян, а новые игры уже смогли объединить представителей 50 стран. Предстоящее событие Путин назвал «мультиспортивным» и пригласил всех поучаствовать в его праздновании в Казани.

Первые «Игры будущего» стартуют в Татарстане 21 февраля. Продлятся они до 3 марта. Уникальность проекта заключается в том, что в нем будут представлены новые дисциплины с применением современных технологий. Физические нагрузки будут объединены с цифровой средой.

Ожидается, что зрители будут наблюдать за необычным форматом соревнований, в котором будут использоваться последние разработки в сфере киберспорта, робототехники, VR-технологий, искусственного интеллекта и многое другое.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России проходит подготовка к турниру по фиджитал‑спорту «Игры будущего».