Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан, сыгравший в ситкоме Джоуи, спустя две недели после смерти своего коллеги по съемочной площадке Мэттью Перри сумел справиться с болью и выложил пост с обращением к погибшему другу в соцсетях.

«Мэттью, с тяжелым сердцем я прощаюсь. Откровенно говоря, время, которое мы провели вместе, входит в число самых любимых моментов моей жизни. Для меня было честью разделить с тобой сцену и называть своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда думаю о тебе, и никогда тебя не забуду. Никогда», — написал Мэтт.

Мэтт Леблан также добавил, что сохранит любовь к Мэттью Перри в своем сердце. Но не удержался от грустной шутки в конце поста.

«Я думаю, ты оставишь себе 20 баксов, которые ты мне должен», — заключил артист.

Звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе в конце октября. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом, при этом ни наркотиков, ни спиртного возле его тела не обнаружили. Также известно, что Перри тяжело болел панкреатитом.

Истинная причина смерти 54-летнего актера так и не установлена, несмотря на предварительную версию о том, что он утонул в джакузи в результате остановки сердца. В связи с этим за дело о кончине Перри взялся офис коронера — следователя по делам, в которых смерть, возможно, имела насильственный характер и требует специального расследования.

По рассказам его близких, в последнее время Мэттью Перри переживал подъем, творческий и эмоциональный, был полон идей и планов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая избранница актера Мэттью Перри Кейти Эдвардс не верит, что он просто утонул в джакузи.