Лишь бы не воевать: чемпион мира отказался возвращаться на Украину

Эфирная новость 80 0

Чемпион мира по рыбной ловле Билан отказался возвращаться на Украину

Фото, видео: Instagram* / artur_bilan; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмену уже пришли две повестки в армию.

Титулованный украинский спортсмен нашел способ уйти от службы в рядах ВСУ. Чемпион мира по рыбной ловле Артур Билан отказался возвращаться на родину после того, как уехал на соревнования в Италию.

Он объявил, что покидает украинскую сборную и остается в Европе со своей женой — по словам Билана, ему уже пришли две повестки. Чемпион подчеркнул, что готов пожертвовать своей карьерой на Украине, лишь бы не идти воевать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план украинских властей мобилизовать всех мужчин является аксиомой. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Киев собирается провести поголовную мобилизацию пригодных к службе украинцев.

Причем сегодня, продолжил глава СНБО, возраст не имеет значения в войсках, да и к тому же не каждый мобилизованный гражданин окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе
17:18
Стареть красиво: кто из знаменитостей принципиально не делает пластику
17:02
День Хабаровского края прошел на выставке-форуме «Россия»
17:01
В Киеве арестовали депутата, участвовавшего в раскрутке «пленок Деркача»
16:46
Рабочую неделю могут сократить на час: как это отразится на зарплате и сотрудниках
16:30
В Шереметьево установлен радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками

Сейчас читают

Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
Психолог рассказал, как добрым людям не дать сесть себе на шею: выход только один
В Дагестане по поручению Путина создадут город-курорт
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд