Смотрите и запоминайте: какие цвета принесут удачу в Новом 2024 году

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 5 0

Астрологи уверены: магия цвета существует. А вы ее уже успели прочувствовать?

Смотрите и запоминайте: какие цвета принесут удачу в Новом 2024 году

Фото: depositphotos / Syda_Productions

Такой ответ может дать хозяин года — Зеленый Деревянный Дракон. Нужно посмотреть на хозяина года и поискать подсказки в цветах нашего главного героя 2024 года!

У Дракона туловище окрашено в зеленый цвет, а по краям ярко можно увидеть оранжевые и красные цвета. Красный цвет указывает на власть и территорию, которую охраняет дракон. Также красный — это цвет дружбы и силы. Поэтому в свой образ можно добавить все оттенки красного — тем самым можно оградить территорию от недоброжелателей, увеличить влияние и прокачать сферу дружбы.

Зеленый — это цвет безопасности и уверенности. Нужно быть уверенным в 2024 году, как и хозяин года. Удача будет сопутствовать тем, кто выберет цвета хозяина и добавит их в гардероб на весь год для привлечения власти, дружбы, безопасности и уверенности.

Также на цвета удачи может указывать Асцендент и знак, в который он попал на 1 января 2024 года. Поэтому белый, черный и серый могут помочь привлечь больше возможностей. Так как Асцендент попадает в знак девы, то все пастельные цвета и классика будут актуальны!

Ранее 5-tv.ru публиковал предсказания Ванги на високосный 2024 год: что ждет мир.

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