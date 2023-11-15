Больше недели: сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние выходные

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 0

Новогодние выходные в 2024 году составят 10 дней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Впереди россиян ждет длинный отдых от рабочих обязанностей.

Новогодние выходные в 2024 году составят десять дней. Официально праздничные дни — числа с 1 по 8 января включительно, но 30 и 31 декабря выпадают на выходные дни — субботу и воскресенье.

Рождество в 2024 году тоже выпадает на выходные, поэтому праздничные дни перенесут на другие числа. Выходной 6 января переносится на пятницу 10 мая 2024-го, сразу после Дня Победы, а выходной 7 января — на 31 декабря 2024-го, что увеличит праздничные дни уже в следующем году.

Расписание школьных каникул будет составляться на уровне образовательных учреждений. Общие зимние каникулы предусмотрены на первую неделю января, а зимние каникулы — на период с 19 по 25 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году.

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