«Новые планы ЕС»: Дании прикажут блокировать танкеры с российской нефтью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

FT: власти Дании могут начать блокировать танкеры с российской нефтью

«Новые планы ЕС»: Дании прикажут блокировать танкеры с российской нефтью

Фото: Getty Images / Tim Graham

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Москва успешно приспосабливается к жизни в условиях санкций, однако недружественные страны продолжают идти на ухищрения.

В Дании могут начать блокировать и проверять танкеры, перевозящие российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times.

Изданию удалось узнать, что для Копенгагена готовится поручение — Евросоюз (ЕС) попросит страну не пропускать через свои воды танкеры с российской нефтью.

«В соответствии с новыми планами ЕС», — отмечают авторы.

В материале написано, что своим решением Запад хочет ужесточить давление на Россию в вопросе ценового ограничения, к которому Москва адаптировалась и успешно научилась избегать.

Через датские проливы проходит примерно 60% морского экспорта российского энергоносителя на международные рынки. Источник из оборонного командования Дании сообщил изданию, что страна сейчас проверяет документы или суда только в исключительных случаях — если в ее водах возникает безопасность или угроза.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ.

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