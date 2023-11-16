Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но мнение России отвергли

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Совбез ООН призвал объявить гумпаузы в войне в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / David 'Dee' Delgado; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Возникает ощущение, что США откровенно надиктовывали условия резолюции ООН.

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей, отклонив российскую поправку с призывом прекращения огня.

США с самого начала обострения палестино-израильского конфликта саботировали выработку сбалансированного документа в Совете Безопасности. Об этом заявил российский постпред Василий Небензя. Он подчеркнул: Штаты не хотят перемирия.

«Хочу спросить наших американских коллег: вы в ходе работы над мальтийским проектом вычеркивали все, что может хоть как-то указать на необходимость прекращения боевых действий. Означает ли это, что вы за то, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась бесконечно? Не считаем, что в этом вопросе СБ ООН должен идти на поводу у США», — заявил Небензя.

Дипломат также выразил сожаление, что под давлением США смысл резолюции «оказался выхолощенным». По его словам, Совбез даже не требует от сторон введения гуманитарных пауз, а только призывает, что является насмешкой над основными обязанностями органа.

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