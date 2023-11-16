Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но мнение России отвергли
Совбез ООН призвал объявить гумпаузы в войне в секторе Газа
Фото, видео: Reuters / David 'Dee' Delgado; 5-tv.ru
Возникает ощущение, что США откровенно надиктовывали условия резолюции ООН.
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей, отклонив российскую поправку с призывом прекращения огня.
США с самого начала обострения палестино-израильского конфликта саботировали выработку сбалансированного документа в Совете Безопасности. Об этом заявил российский постпред Василий Небензя. Он подчеркнул: Штаты не хотят перемирия.
«Хочу спросить наших американских коллег: вы в ходе работы над мальтийским проектом вычеркивали все, что может хоть как-то указать на необходимость прекращения боевых действий. Означает ли это, что вы за то, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась бесконечно? Не считаем, что в этом вопросе СБ ООН должен идти на поводу у США», — заявил Небензя.
Дипломат также выразил сожаление, что под давлением США смысл резолюции «оказался выхолощенным». По его словам, Совбез даже не требует от сторон введения гуманитарных пауз, а только призывает, что является насмешкой над основными обязанностями органа.
- 16 нояб
- «Твой конец близок!» — Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху
- 15 нояб
- Больницы в секторе Газа превратились в зону боевых действий
- 15 нояб
- Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине
- 15 нояб
- Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться
- 15 нояб
- Армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в секторе Газа
- 14 нояб
- «Каждый день выживали»: как вывозили из сектора Газа вторую группу россиян
- 14 нояб
- «Насилие над младенцами, женщинами, детьми»: Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху
- 14 нояб
- Оказавшаяся в заложницах шиитов гражданка РФ и Израиля призналась в работе на США
- 14 нояб
- Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было
- 14 нояб
- Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа
Читайте также
93%
-1.80 97.13
-0.65
Нашли ошибку?