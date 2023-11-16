Финансист заявил о запуске израильскими банками сегрегации ценных бумаг россиян

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Евгения Романова
Евгения Романова 128 0

Финансист Ойгман: израильские банки запустили сегрегацию ценных бумаг граждан РФ

Финансист заявил о запуске израильскими банками сегрегации ценных бумаг россиян

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Ограничение проводится по требованию Euroclear.

Израильские банки начали ограничивать счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам. Это происходит в связи с предписанием бельгийского депозитария Euroclear. Об этом заявил финансист Марк Ойгман.

«На этой неделе пошли повальные блокировки. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — сказал он в беседе с РБК.

В частности, речь идет о блокировке счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. Как объяснил финансист, под сегрегацию попадают все российские инвесторы, в том числе имеющие гражданство Израиля. Многим пришлось на прошлой неделе продать все, что можно было, чтобы избежать этого процесса.

Требование Euroclear израильским банкам по российским инвесторам вступило в силу с 13 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного.

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