«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Лолита заявила, что завидует Лепсу из-за популярности песен артиста в караоке

«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Открытие звезда сделала во время одного из походов в караоке.

Певица Лолита Милявская 14 ноября отметила 60-летний юбилей. На праздничном концерте она сделала неожиданное и очень интимное признание о себе, пишет издание utro.ru.

Артистка сразу же уточнила, что имеет ввиду не алкоголизм.

«Я хотела бы рассказать про другое заболевание. Оно тяжелее, чем это», — заинтриговала звезда.

Милявская добавила, что о болезни ей стало известно совершенно случайно.

«Я как-то надралась и пошла петь в караоке, как делают 90% земного шара. А там все поют только песни Григория Лепса. И я за секунду стала трезвой, у меня даже осанка выровнялась, чего с детства не было», — рассказала она.

Так артистке стало понятно, что она «подцепила» недуг, с которым, по ее словам, «даже наутро было жить невыносимо».

«Я зацепила „жабу“. Это зависть — я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру», — заключила юбилярша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита пригрозила Андрею Разину проблемами при въезде в Россию.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.46
-1.80 97.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия
15:19
«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне
15:05
«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»
14:51
Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы МИД Британии
14:38
Разговоры о высоком: в Петербурге открылся девятый культурный форум
14:36
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд