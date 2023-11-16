Открытие звезда сделала во время одного из походов в караоке.

Певица Лолита Милявская 14 ноября отметила 60-летний юбилей. На праздничном концерте она сделала неожиданное и очень интимное признание о себе, пишет издание utro.ru.

Артистка сразу же уточнила, что имеет ввиду не алкоголизм.

«Я хотела бы рассказать про другое заболевание. Оно тяжелее, чем это», — заинтриговала звезда.

Милявская добавила, что о болезни ей стало известно совершенно случайно.

«Я как-то надралась и пошла петь в караоке, как делают 90% земного шара. А там все поют только песни Григория Лепса. И я за секунду стала трезвой, у меня даже осанка выровнялась, чего с детства не было», — рассказала она.

Так артистке стало понятно, что она «подцепила» недуг, с которым, по ее словам, «даже наутро было жить невыносимо».

«Я зацепила „жабу“. Это зависть — я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру», — заключила юбилярша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита пригрозила Андрею Разину проблемами при въезде в Россию.