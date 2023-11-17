Есть только один способ: как в России доставляют кровь пациентам в труднодоступные районы

Применение воздушного транспорта помогло спасти не одну жизнь.

Донорство крови и костного мозга стало одной из самых обсуждаемых тем в Хабаровском крае. 10 ноября Национальный фонд развития здравоохранения совместно со службой крови Хабаровского края провели дискуссионную площадку на Краевой станции переливания крови, которая познакомила представителей СМИ, фонда, общественности с работой службы крови.

Однако медики региона сталкиваются с настоящими вызовами. В Хабаровском крае есть труднодоступные, северные территории. И кровь для пациентов туда доставляют по воздушному пути. Несмотря на все сложности пациенты всегда вовремя получают компоненты крови для трансфузий.

Особое внимание на мероприятии участники уделили вопросам развития донорства костного мозга. Для этого служба крови региона принимает активное участие в пополнении Федерального регистра доноров костного мозга.

В Хабаровском крае в труднодоступные территории кровь доставляют по воздушному пути. Фото: пресс-служба Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ

Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк отметила, что в Хабаровском крае благодаря Краевой станции переливания крови и лично главному врачу станции Оксане Кожемяко удалось достичь многого, в частности — в информировании общественности о важности донорства.

Краевая станция переливания крови обеспечивает 42 медицинских организации Хабаровского края. Для того, чтобы пациенты вовремя получали необходимые трансфузии в 2022 году почти 15 тысяч доноров сдали кровь и компоненты. Заготовлено свыше 17 тысяч литров цельной крови, почти десять тысяч литров эритроцитсодержащих компонентов и около девяти тысяч литров плазмы.

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