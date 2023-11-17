Си Цзиньпин встретился с крупнейшими американскими бизнесменами

Разговоры о соперничестве США и Китая все чаще звучат на полях форума АТЭС. Си Цзиньпин встретился с американскими бизнесменами.

Неожиданным стало видео с мероприятия, которое быстро завирусилось в сети — на нем Илон Маск жмет руку китайскому лидеру. Его речь ведущие предприниматели слушали внимательно, особенно когда он говорил, что Вашингтон и Пекин видят друг в друге соперников, а не союзников.

«Если мы будем видеть друг в друге главного конкурента, наиболее значимый вызов геополитики и актуальные угрозы, это приведет к дезинформированной политике, ошибочным действиям и нежелательным результатам», — отметил Си Цзиньпин.

При этом Байден во время своего выступления на АТЭС публику рассмешил. Президент не смог прочитать слово с суфлера, и решил даже не пытаться что-то исправить.

Наш вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, рассказал «Известиям», что тема Украины особо не обсуждалась и звучала лишь фоново. Ее упоминали только несколько раз во время выступлений глав государств.

«Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях. Это было, но это звучало так, фоново в основном. Хотя были отдельные эмоциональные выступления, которые сводились к тому, что прежде чем перезолить к вопросам климата, нужно закончить все войны, но в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», — сказал он.

Оверчук отметил — Россия и другие страны на саммите АТЭС настаивали, в основном, на необходимости совместной работы для решения проблем в Тихоокеанском регионе, а также обсудили важность всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.