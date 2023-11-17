Более 20 иностранцев обратились за «золотой визой» в Россию

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Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Турции, Грузии и многих других стран.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Более 20 иностранцев захотели получить в России так называемую «золотую визу» — это упрощенный вид на жительство. Для этого кандидату необходимо инвестировать 45 миллионов рублей в российскую экономику и социальные проекты и купить в России недвижимость.

Как сообщили в Минэкономразвития, заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Турции, Грузии и многих других стран. Как ожидается, первые визы выдадут в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Украины могут приезжать в Россию без виз, а только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Из документа следует, что российскую границу смогут пересекать украинцы на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

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