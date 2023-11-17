«Не с той скоростью»: Подоляк высказал недовольство поставками оружия Украине

Киевский режим и так почти остался без поддержки Запада и США. В офисе Владимира Зеленского бьют тревогу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вести контрнаступления из-за долгих сроков поставок оружия от западных стран. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

Мало того, что объемы помощи уменьшились, так и скорость поставок оставляет желать лучшего. По словам Подоляка, оружие доходит не за 7-10 дней, а может идти все 90-120, хотя были договоренности «об определенных инструментах ведения боевых действий».

Из-за этого, признал советник офиса Зеленского, армия Украины ведет контрнаступление «не в том объеме и не с той скоростью».

Между тем недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что что прорыва на фронте «скорее всего, не будет». Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок. Скандальное заявление Залужного о патовой ситуации на фронте позднее вызвало негодование как на Украине, так и на Западе.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине могут произойти массовые увольнения после скандальной истории с Залужным.