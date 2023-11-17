«Фокус смещается»: Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать в зоне конфликта
Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать без помощи Запада
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Запад во главе с США существенно снизили поддержку Украины. Только сегодня Джо Байден подписал законопроект о финансировании кабмина, не включив туда помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его армии придется отступать в зоне конфликта с Россией. Об этом лидер киевского режима заявил в беседе с агентством Bloomberg.
Зеленский признал, что армия Украины не может вести боевые действия без поддержки западных стран. А сегодня, по его словам, она существенно сократилась из-за конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В частности, Украина стала меньше получать 155-миллиметровых снарядов.
«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский журналистам.
В пятницу, 17 ноября, стало известно, что поддержка Украины и Израиля не вошла в законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, его одобрили обе палаты Конгресса. Соответствующий документ подписал американский президент Джо Байден.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине могут готовиться к государственному перевороту для смещения лидера страны. Развитие такие событий допустил сам Владимир Зеленский.
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