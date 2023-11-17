ВС РФ обнаружили и уничтожили десант ВСУ в Черном море

В ходе воздушного патрулирования на юго-западе акватории Черного моря ВС РФ обнаружили диверсантов ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

По данным Минобороны, к полуострову шли семь безэкипажных катеров в сопровождении быстроходного катера «Виллард» с десантной группой ВСУ.

«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат.