ВС РФ обнаружили и уничтожили десант ВСУ в Черном море

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 43 0

К российской территории следовал катер ВСУ и несколько беспилотников.

ВС РФ обнаружили и уничтожили десант ВСУ в Черном море

Фото: © РИА Новости / Олеся Печенкина

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В ходе воздушного патрулирования на юго-западе акватории Черного моря ВС РФ обнаружили диверсантов ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

По данным Минобороны, к полуострову шли семь безэкипажных катеров в сопровождении быстроходного катера «Виллард» с десантной группой ВСУ.

«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат.

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