Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

В небе над Белгородской областью около полудня был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Также известно, что аппарат был самолетного типа.