Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 19 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Белгородской областью около полудня был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Также известно, что аппарат был самолетного типа. 

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Атака беспилотников на регионы России
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