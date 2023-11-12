Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
В небе над Белгородской областью около полудня был успешно уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Также известно, что аппарат был самолетного типа.
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