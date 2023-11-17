Названы имена лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Награжденные, по словам экспертов, сделали огромный вклад в развитие современных коммуникаций.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве в Lotte Hotel Moscow 17 ноября состоялась церемония награждения премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций 2023» («Топ-менеджеры НПБК»). Мероприятие прошло на гала-ужине, посвященному 145-летию российской рекламы и 30-летнему юбилею Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В список лауреатов вошли генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин, управляющий директор ООО «ГПМ РТВ» Тина Канделаки и гендиректор телеканала «Россия» Антон Златопольский. Звание «Лучший ведущий страны» получил Андрей Малахов.

По словам президента компании «АВМ Медиа», вице-президента АКАР Александра Митрошенкова, двигателем экономики является коммуникация и продвижение. Он отметил, что сегодня наградили и тех людей, которые сделали огромный вклад в развитие медиа-индустрии.

«Это касается и человека, который создал уникальную информационную платформу, и в том числе новостные блоки на телеканалах РЕН ТВ и Пятый канал — это, конечно, Владимир Тюлин. Он, конечно, заставил сделать так, чтобы многие каналы которые считались совсем не информационными, обратили на себя внимание», — добавил он.

Митрошенков сообщил, что рекламный рынок за год вырос на 24%. Он уже превышает 700 млрд рублей. Митрошенков отметил, что реклама — это огромный двигательный механизм.

«Премия объединила весь цвет российского маркетинга и индустрии бизнес-коммуникаций. На этот год у нас грандиозные планы. С поддержкой активных игроков отрасли мы хотим заявить о колоссальном вкладе рекламного бизнеса в развитие общества и экономики страны», — отметил гендиректор премии «Топ-менеджеры НПБК», исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября и продлилась до 17 ноября. В ее рамках прошли официально-деловые и торжественные мероприятия, посвященные 145-летию российской рекламной индустрии и 30-летнему юбилею АКАР.

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