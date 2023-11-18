В Москве 15-летний подросток упал с 12-го этажа и выжил

Появилось видео с места происшествия.

На юго-востоке Москвы подросток упал с 12-го этажа жилого дома на припаркованную машину. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Советской. По предварительным данным, 15-летний парень остался жив, его доставили в больницу. Пока неизвестно, какие травмы он получил.

На кадрах видно, что у автомобиля сильно повреждено лобовое окно. Вместе с тем в результате инцидента у машины помялась крыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже в начале ноября 13-летнего подростка в Красноярске, он является воспитанником детского дома. Позднее полиции удалось его отыскать. Вечером того же дня стало известно об исчезновении еще четверых подростков из детдома. Всех беглецов нашли.