В Москве 15-летний подросток упал с 12-го этажа и выжил

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 45 0

Подросток упал с 12-го этажа на припаркованную машину на юго-востоке Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Появилось видео с места происшествия.

На юго-востоке Москвы подросток упал с 12-го этажа жилого дома на припаркованную машину. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Советской. По предварительным данным, 15-летний парень остался жив, его доставили в больницу. Пока неизвестно, какие травмы он получил.

На кадрах видно, что у автомобиля сильно повреждено лобовое окно. Вместе с тем в результате инцидента у машины помялась крыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже в начале ноября 13-летнего подростка в Красноярске, он является воспитанником детского дома. Позднее полиции удалось его отыскать. Вечером того же дня стало известно об исчезновении еще четверых подростков из детдома. Всех беглецов нашли.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Новый скандал? Канье Уэст оказался в эпицентре музыкальных разборок
14:27
ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
14:09
В Москве 15-летний подросток упал с 12-го этажа и выжил
13:51
Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа
13:33
Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии еще вчера
13:15
Пятна на лбу: Ольга Орлова показала лицо без макияжа

Сейчас читают

Бросается в глаза. Певица МакSим забыла свой хит, который знают миллионы россиян?
Стоим перед выбором: пять интересных теорий о наших сновидениях
Эти вещи должны быть у каждой: как правильно выбрать стильные аксессуары
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд