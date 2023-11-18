«Артист офигенный»: Ярмольник высказался о Петрове
Яромльник назвал Петрова любимым артистом и другом
Фото, видео: Кадр из сериала «Метод 2», 2020г.; 5-tv.ru
Актер рассказал об своем отношение к коллеге по цеху. Что он сказал?
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма Романа Полански «Дворец» рассказал сайту 5-tv.ru о своем отношении к коллеге по цеху Александру Петрову. Также он отказался обсуждать режиссера картины.
«Полански обсуждать я думаю, что не надо. Буду обсуждать его с Петровым, после их совместной работы», — сказал Ярмольник.
Он подчеркнул, что Александр Петров один из его самых любимых артистов. Также он считает звезду «Полицейского с Рублевки» своим близким другом.
Ярмольник рассказал, почему Петрова пригласили сниматься в фильм к режиссеру с мировым именем.
«Потому что артист офигенный», — заявил актер.
Он также сравнил Александра Петрова с Николаем Рыбниковым. Он назвал актера абсолютно русским артистом. Ярмольник отметил его обаяние, силу, убедительность и натуральность.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров назвал самый лучший подарок на Новый год
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