«Выступил, как смог»: Николай Носков из-за плохого самочувствия прервал концерт в Сочи

Знаменитому артисту, пережившему инсульт, внезапно стало плохо на сцене.

Певцу Николаю Носкову снова пришлось прервать концерт из-за плохого самочувствия. На этот раз в Сочи. Во время исполнения песни «Снег» артисту стало плохо, внезапный приступ сделал невозможным продолжение шоу. Музыканты, несмотря на уход голоса, доиграли композицию, зрительный зал громко подевал под аккомпанемент. В Telegram-канале Носкова появилась запись об инциденте от представителей артиста.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля господня!» — сказано в публикации.

Известно, что в 2017 году он перенес инсульт. Спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. 9 декабря 2019 года прошел первый за несколько лет большой сольный концерт в «Крокус Сити Холле». Исполнитель не сумел полностью восстановиться — он выступает сидя на стуле, нередко переносит представления.

Жена Носкова Марина поблагодарила фанатов за добрые пожелания. Фото: Telegram / Николай Носков / nikolaynoskov_official

В комментариях к посту в Telegram поклонники спорят друг с другом, обсуждая работу Носкова. Одни благодарны ему только за то, что он выходит на сцену и поет живьем. Супруга звезды Марина ответила одному из фанатов словами признательности за понимание. Другие требуют «отработки» на 100%, раз решение выйти к зрителям принято. Есть и третьи — обвиняющие семью и коллег в эксплуатации тяжелобольного человека. Однако в кругу Носкова настаивают — он поет исключительно по своей воле, так как не может иначе, и он настоящий боец и герой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что сейчас происходит со здоровьем Носкова и почему он внезапно отменил тур по России.