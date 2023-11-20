«Могу сделать так, что не узнают»: Киркоров хочет выпустить экспериментальный альбом

Артист любит удивлять публику не только своими яркими нарядами, но и талантами.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил о желании записать экспериментальный альбом. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» артист заявил, что хотел бы выпустить композиции с неузнаваемым голосом под псевдонимом.

«Могу сделать так, что не узнают. Это так, мысли вслух, такой эксперимент сделать», — поделился исполнитель.

Киркоров любит удивлять публику не только своими яркими нарядами, но и талантами. Певец не раз признался, что хочет покорить театр. И, кажется, начал делать шаги к своей мечте.

В апреле 2024 года он впервые выступит в театре-кабаре Crave, где звезды танцуют обнаженными. Кроме того, последующие несколько лет он будет его резидентом.

Ранее, писал 5-tv.ru, хирург Хайдаров рассказал о новом этапе проекта «Преображение Филиппа Киркорова».