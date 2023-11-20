Важен личный пример: как помочь ребенку справиться со стрессом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 211 0

Нельзя ругать испытывающего стресс ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi; 5-tv.ru

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Дети только познают мир и не всегда знают, как вести себя в той или иной ситуации. Из-за этого многие сталкиваются с беспокойством. Как вести себя родителю?

Дети часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Обязанность родителей — научить их справляться с тревогой и негативными эмоциями.

Что нельзя делать

Если ребенок испытывает стресс, важно не ругать и не запугивать его. Намного лучше, если мама или папа покажут свою поддержку, похвалят и воодушевят малыша.

Уровень стресса зависит от того, как ребенок воспринимает действительность. В сложной ситуации можно предложить взглянуть на нее со стороны «зрителя».

Начинать нужно с себя

Важен и личный пример родителей. Если кто-то из них не стрессоустойчивый и легко поддается панике, то ребенок примет эту модель поведения. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

Все знают, что психологическое состояние является одним из самых важных аспектов общего здоровья человека. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие привычки помогут избежать депрессии.

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