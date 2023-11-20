Знаменитый артист не изменяет своим праздничным привычкам и традициям десятилетиями.

Актер Леонид Ярмольник рассказал, как планирует отмечать Новый год. Он посетил премьеру фильма режиссера Романа Полански «Дворец», одну из ведущих ролей в картине сыграл российский артист Александр Петров. Сюжет комедии закручен на подготовке главных героев к празднованию 2000-го года. Примерно с тех пор, насколько вспомнил Леонид Исаакович, он не изменял праздничной семейной традиции.

«Я вообще встречаю все всегда дома, на даче. В двухтысячном году я уже встречал Новый год… Нет, подожди, в двухтысячном еще внуков не было, сейчас лучше встречать. У меня двое внуков… Идеальный Новый год — в кругу семьи. Елку ставим за несколько дней, шампанское пьем, икру едим и что-нибудь еще вкусненькое», — мечтательно говорил Ярмольник.

По словам артиста, с тех пор как у него появились внуки, Новый год превратился в праздник для детей. У Леонида Исааковича и его супруги Оксаны есть дочь Александра. От мужа Андрея Мальцева она родила двух сыновей — в 2014 году Петра, в 2017-м Павла. Ради создания волшебного настроения в новогоднюю ночь, судя по рассказу Ярмольника, трудится вся семья. Потому что в них теперь смысл существования.

«Новых годов было так много, они так путаются… И с возрастом, открою вам тайну, Новые года как-то стали чаще, чем были в детстве», — заключил артист.

Что же касается премьеры, Ярмольник не стал оценивать картину Полански — с учетом величины имени гения это бессмысленно. Он также с удовольствием воздал хвалу своему другу и коллеге Александру Петрову. Ранее, писал 5-tv.ru, Леонид Исаакович объяснил, в чем секрет популярности и неизменной востребованности Петрова.