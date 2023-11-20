На Украине начались перебои с продуктами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками
Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны.
Фото, видео: REUTERS / Roman Baluk / File Photo; 5-tv.ru
Тем временем на Украине начались перебои с продуктами и медикаментами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками. Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны и даже не берутся называть новые.
Украинские склады стремительно пустеют, Киев готовит иски о возмещении ущерба. Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков еще в начале ноября и обещали продлить свою акцию минимум до Нового года.
По мнению протестующих, польский рынок перевозок за счет более низких цен на свои услуги захватили транспортные компании с Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу. В начале месяца польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной.
Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.
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