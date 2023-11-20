На Украине начались перебои с продуктами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками

Эфирная новость 13 0

Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны.

Фото, видео: REUTERS / Roman Baluk / File Photo; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тем временем на Украине начались перебои с продуктами и медикаментами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками. Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны и даже не берутся называть новые.

Украинские склады стремительно пустеют, Киев готовит иски о возмещении ущерба. Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков еще в начале ноября и обещали продлить свою акцию минимум до Нового года.

По мнению протестующих, польский рынок перевозок за счет более низких цен на свои услуги захватили транспортные компании с Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу. В начале месяца польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной.

Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
Главные «козыри» 4 знаков зодиака, за которые их ненавидят другие

Последние новости

20:29
На Украине начались перебои с продуктами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками
20:16
«Котел закипает»: жители Финляндии протестуют против закрытия границы с Россией
20:03
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
19:48
Прибыль есть, а денег нет: почему так происходит в бизнесе
19:31
Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» объявлен в международный розыск
19:14
Европейское качество: в Финляндии сломалась АЭС «Олкилуото»

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд