Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Владимир Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Российский лидер указал, что все больше людей предпочитает автобусы, троллейбусы и метро автомобилю.

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности повышения комфорта поездок на общественном транспорте. Глава государства отметил, что в стране в год троллейбусами и автобусами пользуются свыше десяти миллиардов человек.

«Важно наращивать возможности (общественного транспорта. — Прим. ред.), делать его более эффективным и современным. В этой сфере много задач: предстоит реализовать масштабный проект по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые и цифровые сервисы. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок», — сказал российский лидер на совещании по передаче регионам РФ новой техники для системы общественного транспорта.

Прежде Путин отмечал, что сейчас почти в каждой семье России есть автомобиль, но при этом популярность общественного транспорта продолжает расти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в троллейбусах Петербурга появилась система учета безбилетников.

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