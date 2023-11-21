Бум внутреннего туризма: спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза
Число бронирований отелей на новогодние праздники выросло на 52%
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Наибольший интерес у людей вызывают отели в Краснодарском крае и Москве.
Бум внутреннего туризма наблюдается сейчас в России. Рекорды бьют бронирования отелей на новогодние праздники. За год этот показатель вырос на 52%.
Наибольший интерес вызывают отели в Краснодарском крае и Москве. Здесь рост бронирований почти на 20% больше, чем в прошлом году. На 14% увеличился спрос на отели в Петербурге.
Правда, растут и цены — примерно на 10%. Средняя стоимость ночи в новогодние даты обойдется в 11 тысяч рублей. По прогнозам Минэкономразвития, в этом зимнем сезоне по России будут путешествовать около 30 миллионов человек — на 7% больше, чем годом ранее.
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