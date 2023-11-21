Бум внутреннего туризма: спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза

Эфирная новость 18 0

Число бронирований отелей на новогодние праздники выросло на 52%

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Наибольший интерес у людей вызывают отели в Краснодарском крае и Москве.

Бум внутреннего туризма наблюдается сейчас в России. Рекорды бьют бронирования отелей на новогодние праздники. За год этот показатель вырос на 52%.

Наибольший интерес вызывают отели в Краснодарском крае и Москве. Здесь рост бронирований почти на 20% больше, чем в прошлом году. На 14% увеличился спрос на отели в Петербурге.

Правда, растут и цены — примерно на 10%. Средняя стоимость ночи в новогодние даты обойдется в 11 тысяч рублей. По прогнозам Минэкономразвития, в этом зимнем сезоне по России будут путешествовать около 30 миллионов человек — на 7% больше, чем годом ранее.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели
5:19
Успокоительная пилюля: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США
5:05
«Какие мои годы»: Филипп Киркоров уже думает над новой пластической операцией
4:52
Бум внутреннего туризма: спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза
4:39
Хотят выступать дуэтом: как Дмитрий Маликов воспитывает сына
4:25
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд