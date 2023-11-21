Бум внутреннего туризма: спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза

Наибольший интерес у людей вызывают отели в Краснодарском крае и Москве.

Бум внутреннего туризма наблюдается сейчас в России. Рекорды бьют бронирования отелей на новогодние праздники. За год этот показатель вырос на 52%.

Наибольший интерес вызывают отели в Краснодарском крае и Москве. Здесь рост бронирований почти на 20% больше, чем в прошлом году. На 14% увеличился спрос на отели в Петербурге.

Правда, растут и цены — примерно на 10%. Средняя стоимость ночи в новогодние даты обойдется в 11 тысяч рублей. По прогнозам Минэкономразвития, в этом зимнем сезоне по России будут путешествовать около 30 миллионов человек — на 7% больше, чем годом ранее.