Невозможно устоять. Почему зевота так «заразна»?

Ученые провели исследование и пришли к неоднозначным выводам.

Когда кто-то зевает, то нам непременно хочется повторить это действие. И процесс никак не контролируется, его не остановить. Почему так происходит? Ученые провели исследование и нашли ответ. Результаты опубликованы на сайте национальной библиотеки медицины США (NLM).

По словам специалистов, на «заразность» зевоты влияют личностные качества человека. Например, насколько ярко у него проявляются сочувствие, сопереживание, эгоцентричность, бессердечность.

«Идея о том, что заразительная зевота, возможно, является отражением сочувствия или эмоционального заражения, вызвала значительный интерес и исследования», — говорится в отчете.

Как проходил эксперимент

В исследованиях приняли участие почти 500 человек разного возраста — от 18 до 58 лет. Всем им показывали видео с зевающими людьми, давали пройти психологические тесты на выраженность психопатических черт личности.

Что показали результаты исследования

По наблюдению ученых, те участники, которые набрали меньше баллов по «шкале психопатии», были сильнее подвержены «заразной» зевоте. А меньше те люди, которые набрали больше баллов, то есть у которых имеется больше психопатических личностных черт.

«Авторы предположили, что бессердечные и бесстрастные черты характера, вызывающие меньше личных страданий, могут способствовать неспособности достичь телесного резонанса с другими, и что уменьшение заражения зевотой происходит из-за неисправности эмпатической системы», — говорится в материале.

Но «заразность» зевоты связана не только с психологической составляющей, но и физической. Чаще зевали вслед за другими и те участники исследования, которые были уставшими.

«Однако важно признать, что психопатические черты представляют собой лишь косвенную меру эмпатии, так что заражение зевотой может просто отражать простую особенность поведенческого заражения», — говорится в материале.

Зевота вслед за кем-то связана и с работой так называемых зеркальных нейронов, то есть непроизвольной имитации или повторение слов, движений и прочее.

Зеркальные нейроны — уникальные клетки мозга, которые активизируются, когда мы следим за действиями других людей. Они автоматически проецируют поведение другого человека у нас в голове.

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