Срывов не было: Зепюр Брутян похвасталась результатами строгой диеты

Супруга Павла Прилучного активно занимается в спортзале после родов.

Актриса Зепюр Брутян поделилась результатами похудения. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

По словам знаменитости, после рождения ребенка она весила 64 килограмма. Однако диета без мучного и сладкого позволила Брутян вернуться в прежнюю форму.

«Добавила в рацион много, много зелени. Из мяса последнее время ем только говядину, индейку и курицу. Исключила свинину. Но на вопрос: „Если очень хочется, то можно?“ я себе отвечаю: „Можно!“ Но пока срывов особо не было», — отметила звезда.

Также Брутян добавила, что вернуть прежний вес ей помог спорт. Актриса заявила, что обожает своего тренера.

Женщины Прилучного: почему актер женился на Зепюр Брутян, а не на Мирославе Карпович

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса намекнула, что хочет второго ребенка — теперь уже девочку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.