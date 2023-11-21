Срывов не было: Зепюр Брутян похвасталась результатами строгой диеты
Зепюр Брутян похудела до 47 килограммов после беременности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru
Супруга Павла Прилучного активно занимается в спортзале после родов.
Актриса Зепюр Брутян поделилась результатами похудения. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
По словам знаменитости, после рождения ребенка она весила 64 килограмма. Однако диета без мучного и сладкого позволила Брутян вернуться в прежнюю форму.
«Добавила в рацион много, много зелени. Из мяса последнее время ем только говядину, индейку и курицу. Исключила свинину. Но на вопрос: „Если очень хочется, то можно?“ я себе отвечаю: „Можно!“ Но пока срывов особо не было», — отметила звезда.
Также Брутян добавила, что вернуть прежний вес ей помог спорт. Актриса заявила, что обожает своего тренера.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса намекнула, что хочет второго ребенка — теперь уже девочку.
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