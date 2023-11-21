Путин назвал институт семьи основой России

Президент России Владимир Путин 21 назвал институт семьи основой страны. Об этом он сказал в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери.

Так, глава государства указал, что приоритетов России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей, улучшение демографической ситуации, а также поддержка материнства и детства.

«Семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — указал российский лидер.

Праздничный концерт «Мать — героиня» в Государственном Кремлевском дворце посетили почти шесть тысяч матерей. На нем выступили различные звезды отечественного шоу-бизнеса — Диана Гурцкая, Юлия Барановская, Родион Газманов, Игорь Слуцкий и другие.

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